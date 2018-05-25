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Более 30 км дорог будет отремонтировано в Химках до конца года
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Более 30 км дорог будет отремонтировано в Химках до конца года 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Фото: РИАМО
В городском округе Химки отремонтируют свыше 30 км дорог, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городском округе Химки стартовал ремонт дорог. В этом году запланировано провести ремонт 39 участков дорог общей протяженностью 31 км с привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области», — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игоря Трескова.
По его словам, в этом году в городском округе Химки будет выполнен ремонт участка автодороги «М-10 »Россия»-Шереметьево 1-Дубровка с 0 км по 1,3 км и 38 участков муниципальной сети автодорог протяженностью 31 км с привлечением субсидий из регионального Дорожного фонда. «В этом году субсидия на ремонт муниципальных автодорог в Химках составила 150 млн руб. Ремонт основных автодорог планируется завершить в сентябре», — отметил И. Тресков.
Так, по итогам голосования на портале «Добродел» в Химках будет отремонтировано 13 участков автодорог общей протяженностью порядка 9 км: ул. Комсомольская, 1 участок (0,45 км), ул. Спиридоновка (0,27 км), ул. Комсомольская, 2 участок (1,32 км), мкр-н Ивакино-Свистуха, 2-й Успенский пер. (0,67 км), ул. Опанасенко (0,65 км), Бурденко-Пожарная часть (0,2 км), ул. Ленинградская-2 (0,58 км), ул. Ленина (1,43 км), 2-й Железнодорожный тупик (0,58 км), д. Усково-Проезд 5 (0,43 км), Заводской пер. (0,14 км), дорога к форелевому хозяйству (к СНТ «Лесные поляны» через форелевое хозяйство) (мкр-н Подрезково) (1,83 км), проезд ул. Зеленая — ул. Пожарского (0,29 км). Активные ремонтные работы идут на автодорогах: на Молодежном проезде и ул. Строителей.
Работы по обновлению асфальтобетонного покрытия уже завершены на 10 участках автодорог: «Вашутино-Коммунальный пр-д», на ул. Заводская (от ул. Рабочая до перекрестка с ул. Репина и на участке от пересечения с ул. Гоголя до ул. Рабочая), ул. Заречная, на участках от моста над рекой Сходня до Машкинского шоссе, «кв. Терехово — кв. Ивакино» (пересечение с ул. №2 дер. Терехово и от пересечения с грунтовой дорогой на квартале Международный до дороги спортивной базы «Олимпиец»), на участке дороги от ООТ «Вашутино» до ООТ «Исток», участок дороги «Старбеево-Терехово» и на участке дороги «Свистуха-Вашутино» от ООТ «Исток» до ул. Олимпийская.
Отмечается, что протяженность всех дорог в Химках составляет 275,5 км. В прошлом году в Химках был выполнен ремонт 28 дорог протяженностью 43 км. За два года в муниципалитете обновили порядка 30% дорожного покрытия.
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