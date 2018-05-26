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В Альметьевске назвали причину пожара в колонии
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В Альметьевске назвали причину пожара в колонии 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Неосторожное обращение с огнем неустановленного лица назвали предварительной причиной пожара в колонии Альметьевска.
«Пострадавших и погибших в результате пожара в ИК-8 Альметьевска нет, его причины устанавливаются. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом», — цитирует Интерфакс представителя администрации города.
Уточненная площадь возгорания, которое произошло 25 мая, — 1150 квадратных метров, ранее сообщалось о площади 2 000 квадратных метров. О ЧП на номер 112 сообщил очевидец. В тушении пожара на территории лесоцеха принимали участие 62 человека и 17 единиц техники, пожару был присвоен повышенный уровень опасности. Огонь локадизовли спустя полтора часа.
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