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На летном поле пермского аэропорта «загорелся» Ту-134 с 60 пассажирами. Смотрим фоторепортаж с учений
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На летном поле пермского аэропорта «загорелся» Ту-134 с 60 пассажирами. Смотрим фоторепортаж с учений 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В международном аэропорту «Пермь» в Большом Савинов прошли учения команды аэропорта и спасателей. По легенде пожар начался в салоне Ту-134. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.
Пожарные машины мчались к самолету через всё поле
Учения прошли 23 мая на тренировочном полигоне. В них были задействованы аварийно-спасательная команда аэропорта и специалисты Пермской региональной поисково-спасательной базы. В это время аэропорт работал в штатном режиме.
В самолете открыли запасные выходы
— Во время учений отрабатывались этапы выполнения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий аварийной посадки самолета на аэродроме Большое Савино, — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Было проверено оповещение, развертывание оперативного штаба, сбор аварийно-спасательной команды, тушение пожара в пассажирском салоне, спасение пассажиров и экипажа, оказание им первой медицинской помощи и эвакуация воздушного судна, потерявшего способность двигаться.
Учения позволили оценить слаженность работы команды аэропорта и уровень взаимодействия с краевыми спасателями.
Неделю назад, 18 мая, в Перми действительно загорелся истребитель. Это произошло при взлете с военного аэродрома «Сокол». А поскольку у военной базы и международного аэропорта одно летное поле, то самолет выкатился практически к пассажирскому терминалу. Мы вели онлайн-трансляцию, где выясняли подробности ЧП.
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