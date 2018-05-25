На летном поле пермского аэропорта «загорелся» Ту-134 с 60 пассажирами. Смотрим фоторепортаж с учений

В международном аэропорту «Пермь» в Большом Савинов прошли учения команды аэропорта и спасателей. По легенде пожар начался в салоне Ту-134. На борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пожарные машины мчались к самолету через всё поле

Учения прошли 23 мая на тренировочном полигоне. В них были задействованы аварийно-спасательная команда аэропорта и специалисты Пермской региональной поисково-спасательной базы. В это время аэропорт работал в штатном режиме.

В самолете открыли запасные выходы

— Во время учений отрабатывались этапы выполнения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий аварийной посадки самолета на аэродроме Большое Савино , — рассказали в пресс-службе аэропорта. — Было проверено оповещение, развертывание оперативного штаба, сбор аварийно-спасательной команды, тушение пожара в пассажирском салоне, спасение пассажиров и экипажа, оказание им первой медицинской помощи и эвакуация воздушного судна, потерявшего способность двигаться.

Учения позволили оценить слаженность работы команды аэропорта и уровень взаимодействия с краевыми спасателями.