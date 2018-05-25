В Татарстане произошел пожар в колонии

"В 19.10 объявлена локализация пожара. Площадь пожара снижена до 1,1 тысячи квадратных метров", — сказал представитель МЧС.

Источник агентства отметил, что площадь пожара достигала 2,3 тыс. кв.м., горели здания хозяйственного назначения. Также источник сообщил, что в результате пожара никто не пострадал.