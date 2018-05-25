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В Татарстане произошел пожар в колонии
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В Татарстане произошел пожар в колонии 

Газета.Ru 1 час назад
В Альметьевске произошел пожар на территории исправительной колонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального центра МЧС.
"В 19.10 объявлена локализация пожара. Площадь пожара снижена до 1,1 тысячи квадратных метров", — сказал представитель МЧС.
Источник агентства отметил, что площадь пожара достигала 2,3 тыс. кв.м., горели здания хозяйственного назначения. Также источник сообщил, что в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в исправительной колонии в Брянске произошел пожар. Также ранее сообщалось, что в Пермском крае в колонии «Белый лебедь» произошел пожар в штабном здании.
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