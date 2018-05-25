На Волгоградскую область обрушились ливни и сильный ветер

В нескольких районах Волгоградской области изнуряющая жара и духота сменились сильными порывами ветра и ливнями. Спасатели предупреждают о том, что стихия надвигается и на Волгоград . На то, что городе вот-вот может прогреметь гроза, уже «намекают» густые темные тучи.

— Очень мощный ливень. На московской трассе под Фролово водители большегрузов вынуждены останавливаться, так как ехать невозможно, видимость нулевая, — рассказывают волгоградцы в социальных сетях. Такая же ситуация наблюдается и в Иловлинском районе.

МЧС по Волгоградской области объявили штормовое предупреждение.

— По сообщению Волгоградского центра гидрометерологии, сегодня вечером местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, — сообщили V1.ru в МЧС. — Возможен град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с.

Спасатели предупреждают, что при таких порывах ветра с крон деревьев могут обломиться и упасть сухие ветки. Если вы увидите, что ветер начинает буйствовать, обходите деревья стороной. Также при скорости ветра 20 метров в секунду могут падать шаткие и слабозакрепленные конструкции, поэтому при парковке машин выбирайте места подальше не только от деревьев, но и от рекламных щитов.

Завтра, 26 мая, и в воскресенье в Волгоградской области обещают приятную прохладу. По сравнению с сегодняшним днем столбики термоментров опустятся на 10 градусов.