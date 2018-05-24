МЧС предупредило о штормовом ветре в Екатеринбурге

Уже третье штормовое предупреждение за минувшую неделю выпустило свердловское МЧС . На этот раз ведомство сообщило о штормовом ветре, который ожидается в четверг и в пятницу.

В период действия штормового предупреждения МЧС советуют помнить о мерах безопасности.

«Следует плотно закрыть окна и двери, отключить газ и электричество. Если вы находитесь в лёгком здании, то перейдите в более прочное. Если вы за рулём, то следует как можно дальше отъехать от эпицентра», — говорится в сообщении спасателей.