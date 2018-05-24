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МЧС предупредило о штормовом ветре в Екатеринбурге
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МЧС предупредило о штормовом ветре в Екатеринбурге 

e1.ru 24 мая 2018
Фото: e1.ru
Уже третье штормовое предупреждение за минувшую неделю выпустило свердловское МЧС. На этот раз ведомство сообщило о штормовом ветре, который ожидается в четверг и в пятницу.
В период действия штормового предупреждения МЧС советуют помнить о мерах безопасности.
«Следует плотно закрыть окна и двери, отключить газ и электричество. Если вы находитесь в лёгком здании, то перейдите в более прочное. Если вы за рулём, то следует как можно дальше отъехать от эпицентра», — говорится в сообщении спасателей.
В воскресенье спасатели уже предупреждали об усилении ветра. Тогда из-за стихии без света остались 34 населённых пункта. Во вторник ураган был несколько слабее, но и тогда в Екатеринбурге не обошлось без последствий.
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