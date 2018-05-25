Пожарные локализовали возгорание мусора на территории бывших гаражей в Раменках 

Пожарные локализовали возгорание мусора в столичном районе Раменки, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«В 19:06 возгорание мусора по адресу: проспект Вернадского, д. 10А локализовано на площади 350 кв. м.», — рассказали в ведомстве.
В МЧС уточняют, что возгорание не представляет угрозы людям, а жилые дома находятся на значительном удалении от места происшествия.
По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, возгорание произошло на территории сносимых гаражей.