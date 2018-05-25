Пожарные потушили возгорание мусора на территории бывших гаражей в Раменках

«В 19:19 пожар по адресу: проспект Вернадского, д. 10А ликвидирован на площади 350 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили, что возгорание локализовали в 19:06. По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, возгорание произошло на территории сносимых гаражей.