Пожарные потушили возгорание мусора на территории бывших гаражей в Раменках 

Пожарные ликвидировали возгорание мусора в столичном районе Раменки, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице.
«В 19:19 пожар по адресу: проспект Вернадского, д. 10А ликвидирован на площади 350 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в ведомстве.
Ранее в ведомстве сообщили, что возгорание локализовали в 19:06. По информации источника Агентства «Москва» в экстренных службах, возгорание произошло на территории сносимых гаражей.