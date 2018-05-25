Пожар возник около столичного торгового центра «Капитолий» 

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СМИ: Найден второй «черный ящик» потерпевшего крушение Boeing 737 на Кубе

Летевший из Москвы самолет вернулся в аэропорт Домодедово из-за технических неполадок

Посольство РФ на Кубе выяснило, были ли россияне на борту разбившегося Boeing 737