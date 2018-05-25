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Пожар возник около столичного торгового центра «Капитолий»
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Пожар возник около столичного торгового центра «Капитолий»
Вечерняя Москва
1 час назад
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Более подробная информация о произошедшем уточняется.
Пожар произошел около торгового центра (ТЦ) «Капитолий» в пятницу, 25 мая.
По информации телеканала «Москва 24», огонь возник в здании на проспекте Вернадского.
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