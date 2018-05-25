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В Тюменской области летом отремонтируют более 90 км сельских дорог
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В Тюменской области летом отремонтируют более 90 км сельских дорог 

Rambler News Service 1 час назад
До конца лета в деревнях и селах Тюменской области отремонтируют 196 улиц, 57,3 км автодорог с асфальтовым покрытием и 36,13 км с щебеночным основанием, сообщает Nash Gorod со ссылкой на региональную администрацию.
Финансирование на 42% пройдет за счет средств местных бюджетов, остальное возместит федеральный бюджет. В рамках областного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будут отремонтированы 57,3 км автомобильных дорог на общую сумму 327,3 млн руб.
На сегодняшний момент в Тюменской области 918 км автодорог не отвечают современным нормам по эксплуатации, что составляет 29% от всей дорожной сети, отмечает издание.
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