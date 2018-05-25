В Йошкар-Оле эвакуировали жильцов горящей пятиэтажки

Сообщение о пожаре в доме на улице Йывана Кырли поступило в пожарно-спасательную службу в пятницу в 13.54. К месту вызова были направлены силы и средства йошкар-олинского пожарно-спасательного гарнизона, а также службы жизнеобеспечения. Пожар был потушен.

"На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова горела кровля здания. Была проведена эвакуация находившихся в доме людей. По оперативным данным, эвакуировано около 30 человек, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На тушении было задействовано шесть пожарных автоцистерн и две автолестницы. В результате пожара повреждена кровля дома. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.