В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

ТОКИО, 25 мая — РИА Новости . Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вечером в пятницу в центральной части Японии , угрозы цунами нет.

По информации Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 21.13 по местному времени (15.13 мск) в центральной японской префектуре Нагано . Очаг землетрясения залегал близи поверхности земли.

Толчки силой до пяти баллов ощущались 11 префектурах, в том числе Нагано, Ниигата, Гумма, Фукусима, Ибараки и других.

Информации о сбоях на расположенных в регионе АЭС не поступало. Данных о пострадавших и разрушениях нет.