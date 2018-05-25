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В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
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В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1 

РИА Новости 24 минуты назад
ТОКИО, 25 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вечером в пятницу в центральной части Японии, угрозы цунами нет.
По информации Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 21.13 по местному времени (15.13 мск) в центральной японской префектуре Нагано. Очаг землетрясения залегал близи поверхности земли.
Толчки силой до пяти баллов ощущались 11 префектурах, в том числе Нагано, Ниигата, Гумма, Фукусима, Ибараки и других.
Информации о сбоях на расположенных в регионе АЭС не поступало. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
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