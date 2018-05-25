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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Нагано
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Срочно: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Нагано 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Токио, 25 мая /Синьхуа/ — В 21:13 по местному времени в  центральной японской префектуре Нагано произошло землетрясение
магнитудой 5,1. Об этом в пятницу сообщило Японское
метеорологическое агентство. —0—
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