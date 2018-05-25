Срочно: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в японской префектуре Нагано

Токио, 25 мая / Синьхуа / — В 21:13 по местному времени в центральной японской префектуре Нагано произошло землетрясение

магнитудой 5,1. Об этом в пятницу сообщило Японское

метеорологическое агентство. —0—