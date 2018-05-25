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Срочно: В Гаване скончалась еще одна выжившая в авиакатастрофе кубинка
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Срочно: В Гаване скончалась еще одна выжившая в авиакатастрофе кубинка 

ИА Синьхуа 48 минут назад
Гавана, 25 мая /Синьхуа/ — Еще одна выжившая в произошедшей неделю
назад авиакатастрофе кубинка скончалась в больнице Гаваны, сообщили
в пятницу местные СМИ. —0—
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