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В Деревне Универсиады разыграли ЧП. Эвакуировали корпус №5
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В Деревне Универсиады разыграли ЧП. Эвакуировали корпус №5 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: Казанский Портал
Учения в Деревне Универсиады. Фото: пресс-служба МЧС РТ
Минувшей ночью в Деревне Универсиады «разыграли» пожар. Спасатели проверили готовность студентов к чрезвычайным ситуациям.
По легенде на 6 этаже корпуса №5 произошло возгорание. Два студента оказались отрезанными от выхода. Одного из них спасли с помощью подъемника: он перелез с подоконника в люльку и спустился на землю.
Другой, по задумке, был в бессознательном состоянии. На него надели маску и вынесли из здания на носилках. Пока ждали скорую, спасатели сделали пострадавшему массаж сердца и искусственное дыхание.
Фото: пресс-служба МЧС РТ  Фото: пресс-служба МЧС РТ  Фото: пресс-служба МЧС РТ  Эвакуация прошла на оценку «хорошо». В тушении огня участвовала и добровольная пожарная команда студентов, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
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