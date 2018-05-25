В Деревне Универсиады разыграли ЧП. Эвакуировали корпус №5

РТ Учения в Деревне Универсиады. Фото: пресс-служба МЧС

Минувшей ночью в Деревне Универсиады «разыграли» пожар. Спасатели проверили готовность студентов к чрезвычайным ситуациям.

По легенде на 6 этаже корпуса №5 произошло возгорание. Два студента оказались отрезанными от выхода. Одного из них спасли с помощью подъемника: он перелез с подоконника в люльку и спустился на землю.

Другой, по задумке, был в бессознательном состоянии. На него надели маску и вынесли из здания на носилках. Пока ждали скорую, спасатели сделали пострадавшему массаж сердца и искусственное дыхание.

Фото: пресс-служба МЧС РТ Фото: пресс-служба МЧС РТ Фото: пресс-служба МЧС РТ Эвакуация прошла на оценку «хорошо». В тушении огня участвовала и добровольная пожарная команда студентов, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

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