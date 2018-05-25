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Осенью команда путешественников выйдет в радиоэфир с островов в Карском море
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Осенью команда путешественников выйдет в радиоэфир с островов в Карском море 

ИА Север-Пресс 34 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в сентябре команда путешественников поедет к островам Карского моря Северного Ледовитого океана.
В составе экспедиции «Легенды Арктики» — представители Русского географического общества ЯНАО и клуба «Русский Робинзон». Они побывают на островах, возле которых 125 лет назад дрейфовала легендарная шхуна «Фрам» экспедиции Фритьофа Нансена в 1893 году и выйдут в радиоэфир с миром. По словам участников арктического путешествия, они намерены популяризировать имёна путешественников.
«В задачи экспедиции входит изучение прохождения и тестирования новых видов цифровой связи на коротких волнах в арктических регионах, фото— и видеосъёмка флоры и фауны Арктики, а также экологический мониторинг местности», — рассказал руководитель экспедиции Игорь Знаменский.
Кстати, уже есть и маршрут экспедиции: Дудинка — остров Сибирякова — остров Диксон — острова Арктического института — остров Скотт-Гансена — острова архипелага Норденшельда — острова Фирнлея — мыс Челюскина.
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