Жителей Казахстана предупредили о сильном ветре

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили на субботу, 26 мая, в Северо-Казахстанской области, сообщает РИА «Новости»

По прогнозам синоптиков, пройдет дождь, гроза и град. При этом ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Департамент по чрезвычайным ситуациям заранее предупредил жителей региона о надвигающейся стихии.

Напомним, в середине мая в Казахстане выпал снег. Непогода пришла в Карагандинскую и Павлодарскую области. Температура резко понизилась, затем дождь перешел в снег.

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