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Жителей Казахстана предупредили о сильном ветре
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Жителей Казахстана предупредили о сильном ветре 

Мир24 48 минут назад
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявили на субботу, 26 мая, в Северо-Казахстанской области, сообщает РИА «Новости».
По прогнозам синоптиков, пройдет дождь, гроза и град. При этом ветер может усилиться до 20 метров в секунду.
Департамент по чрезвычайным ситуациям заранее предупредил жителей региона о надвигающейся стихии.
Напомним, в середине мая в Казахстане выпал снег. Непогода пришла в Карагандинскую и Павлодарскую области. Температура резко понизилась, затем дождь перешел в снег.
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