МЧС: в Оренбуржье ожидаются штормовой ветер, сильный дождь и гроза

ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие сутки.

По информации синоптиков, 26 мая в Оренбуржье ожидается гроза и сильный дождь. Также усилится ветер: ночью порывы 16-21 м/с, днем 18-23 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя выходить из дома, нужно закрывать окна и дымоходы, не рекомендуется во время грозы топить печку. Важно держаться подальше от электропроводки, антенн и по возможности не пользоваться электроприборами.

Напомним, из-за ухудшения погоды переносится традиционный праздник выпускников «Весенний бал».