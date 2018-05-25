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МЧС: в Оренбуржье ожидаются штормовой ветер, сильный дождь и гроза
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МЧС: в Оренбуржье ожидаются штормовой ветер, сильный дождь и гроза 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
ГУ МЧС региона предупреждает оренбуржцев о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие сутки.
По информации синоптиков, 26 мая в Оренбуржье ожидается гроза и сильный дождь. Также усилится ветер: ночью порывы 16-21 м/с, днем 18-23 м/с.
Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя выходить из дома, нужно закрывать окна и дымоходы, не рекомендуется во время грозы топить печку. Важно держаться подальше от электропроводки, антенн и по возможности не пользоваться электроприборами.
Напомним, из-за ухудшения погоды переносится традиционный праздник выпускников «Весенний бал».
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