Гиацинты высадят у очистных сооружений около Внуково для борьбы с неприятными запахами

МОСКВА , 25 мая. /ТАСС/. «Мосводосток» высадит водные гиацинты вблизи очистных сооружений, на которые поступают ливневые воды с территории международного аэропорта Внуково , и обработает воду специальным препаратом, чтобы подавить неприятные запахи. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что местные жители неоднократно жаловались на неприятный запах и загрязнение реки Ликова, протекающей во Внуковском районе Москвы. По данным Министерства природы РФ, в приток реки — ручей Безымянный попадали сточные воды с дороги в деревне Ликова и прилегающей к ней территории, в том числе из водосточно-дренажной системы международного аэропорта Внуково. Росприроднадзор по ЦФО начал расследование в этой связи. В пресс-службе аэропорта ТАСС заявили, что авиагавань не имеет прямого отношения к загрязнению реки.

"Для снижения антропогенного (негативного человеческого — прим. ТАСС) влияния сточных вод, поступающих с территории аэропорта на городские очистные сооружения и далее в реку Ликова, и уменьшения количества выбросов летучих органических веществ в воздух ГУП «Мосводосток» запланирована высадка водного гиацинта эйхорния в акватории очистных сооружений и обработка водной поверхности биопрепаратом", — сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

В «Мосводостоке» отметили, что с территории аэропорта в городскую водосточную сеть поступают только ливневые стоки, а бытовой сток авиагавани отводится через канализацию. «По результатам проведенных за последние два года анализов к АО „Внуково“ были четыре раза выставлены претензии и штрафные санкции», — добавили в пресс-службе.

"Мосводосток" вместе с профильными городскими организациями и представителями аэропорта некоторое время назад начал разрабатывать проект новых городских очистных сооружений для улучшения экологического состояния реки Ликова во Внуковском районе и снижения антропогенного влияния всех предприятий, расположенных в этой зоне. В пресс-службе добавили, что авиагавань также планирует строить локальные очистные сооружения для стоков с примесью органики. Также аэропорту Внуково рекомендовали обеспечить контроль за сбором использованных технических жидкостей, например противообледенительной, и их утилизацией.