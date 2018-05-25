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Два человека погибли при пожаре в Краснодарском крае
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Два человека погибли при пожаре в Краснодарском крае 

360tv.ru 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
Два человека погибли во время пожара в Успенском районе Краснодарского края. Следователи проводят проверку по факту случившегося, сообщили в краевом СК.
Пожар произошел в частном доме на улице Северной вечером 23 мая. Соседи позвонили спасателям. После того, как удалось справиться с огнем, сотрудники МЧС нашли труп хозяйки и ее сожителя. Предположительно возгорание случилось из-за нарушения правил пользования электроприборами. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Пожар в Томской области унес жизни трех человек, включая ребенка. По предварительной версии, погибла супружеская пара с внуком.
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