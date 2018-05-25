Власти Кубы нашли второй «черный ящик» потерпевшего крушение самолета

Гавана, 25 мая / Синьхуа / — Власти Кубы нашли второй «черный ящик», содержащий данные о полете самолета «Боинг» 737-200, который 18 мая потерпел крушение возле международного аэропорта Гаваны. Об этом в четверг заявил президент Института гражданской авиации и аэронавтики Кубы Армандо Даниэль Лопес государственному телевидению.

По его словам, «черный ящик» был обнаружен в четверг в районе происшествия, почти через неделю после аварии.

Первый самописец был найден несколько дней назад.

А. Д. Лопес заявил, что второй «черный ящик» был обнаружен благодаря изучению экспертами видеороликов, снятых вокруг места крушения, свидетельствам очевидцев и местных жителей, а также исследованию местной топографии.

По словам А. Д. Лопеса, американские и мексиканские специалисты, поддерживающие расследование, также помогли найти бортовой самописец.

Потерпевший крушение пассажирский самолет принадлежал мексиканской компании Damojh и был арендован кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion.