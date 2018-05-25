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В Атлантике ожидается формирование до 16 штормов и ураганов в 2018 году
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В Атлантике ожидается формирование до 16 штормов и ураганов в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ОТТАВА, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты Канадского центра по наблюдению за ураганами предсказывают, что в этом сезоне в Атлантическом океане сформируются до 16 тропических штормов и ураганов. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.
"Из этого числа мы ожидаем от пяти до девяти ураганов. При этом до четырех из них могут стать «большими ураганами», порывы ветра в центре которых будут достигать минимум 178 км/ч (около 50 м/с)", — заявил телеканалу метеоролог Канадского центра по наблюдению за ураганами Роб Робишо. Он добавил, что примерно 30-40% этих природных явлений, которые обычно формируются в Западной Атлантике и Мексиканском заливе, могут дойти до так называемой канадской зоны ответственности в Атлантическом океане, но напрямую по берегам Канады эти проявления стихии «не ударят».
В 2017 году на острова Карибского бассейна и южные штаты США обрушились шесть разрушительных ураганов, которым была присвоена третья или более высокая категории по шкале Саффира-Симпсона — то есть скорость ветра в их эпицентре превышала 58 м/сек. Ураганам «Ирма» и Мария", опустошившим Пуэрто-Рико, Флориду и Техас в сентябре прошлого года, была присвоена пятая, высшая категория: при таких ураганах скорость ветра превышает 70 м/с.
Канадские атлантические провинции в 2017 году также ощутили, но «по касательной», влияние этих природных явлений. Так, в провинциях Новая Шотландия, Ньюфаундленд и Лабрадор, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда прошли проливные дожди, местами в прибрежных районах были отмечены подтопления из-за сильных волн.
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его центре достигает 17,4 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
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