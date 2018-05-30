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На Ямале ледоход взял курс на окружную столицу
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На Ямале ледоход взял курс на окружную столицу 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Синоптики прогнозировали полный ледоход на ямальских реках в конце мая. Хотя была информация о ледоходе в начале июня. Пока, что сложно сказать, когда салехардцы смогут без проблем пользоваться вездеходами на подушках и личными маломерными судами.
Однако, прогнозы главного управления МЧС России по ЯНАО внушают надежды. Так сегодня на официальном сайте ведомства появилась информация о том, что голова ледохода по реке Обь находится в 60 км от Салехарда.
Ещё вчера расстояние между полярной столицей и подбирающейся стихией измерялось в 85 км. Таким образом, сегодня ледоход приблизился к Салехарду на 25 км.
Из-за таяния рек в округе также отмечается подъём уровня воды в реках. Но критической отметки подъема воды в арктическом регионе не достигнет.
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