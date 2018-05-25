Аквила и Москва договорились наращивать сотрудничество и обмен опытом

АКВИЛА, 25 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. Город Аквила в Италии , пострадавший от разрушительного землетрясения в 2009 году, и российская столица договорились наращивать сотрудничество в области культуры, туризма и обмена опытом ведения городского хозяйства. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в пятницу мэр Аквилы Пьерлуиджи Бионди, который побывал в Москве по приглашению властей российской столицы.

"Мы очень благодарны России за помощь [в восстановлении исторических памятников], и этим соглашением хотели подчеркнуть нашу особую связь", — сказал мэр. Он уточнил, что Аквила намерена наращивать культурное и туристическое сотрудничество, а также крайне заинтересована в привлечении российских туристов. «В ходе поездки мы познакомились с применяемыми в Москве технологиями видеонаблюдения, обеспечения безопасности, ведения коммунального хозяйства», — рассказал градоначальник.

Бионди признался, что подвергся критике за контакты с РФ. «Некоторые мне говорили: „Зачем ты едешь в страну, в отношении которой введены санкции?“. Но с нашей стороны есть только глубокая признательность РФ», — подчеркнул мэр Аквилы.

Избранный на пост мэра менее года назад Бионди сообщил, что не знает о планах заключить соглашение о побратимстве с российским городом Орел (Аквила — в переводе с итальянского «орел» — прим. ТАСС), о которых объявлял ранее его предшественник Массимо Чаленте. Однако он отметил, что его администрация готова вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Мэр также не исключил, что в отреставрированном за счет российского финансирования дворце Ардингелли в будущем будут проводиться мероприятия, связанные с культурой России. Он сообщил, что после завершения всех работ памятник XVIII века откроют в будущем году, и в его стенах разместится филиал римского Музея современного искусства MAXXI ("Макси"). «Но мы готовы принимать и российские выставки», — сказал Бионди.

Российский вклад в восстановление Аквилы

Подземный толчок магнитудой 5.8 произошел в Аквиле, административном центре центральной области Абруццо, в ночь на 6 апреля 2009 года. В результате удара стихии погибли 309 человек. Исторический центр города, представляющий культурную ценность, оказался разрушен более чем на 50%. Сложности в восстановлении «города 99 церквей», как его называют сами жители, были связаны именно с необходимостью сохранить его исторический облик.

После землетрясения в Аквиле прошел саммит Группы восьми, и итальянские власти обратились к мировым лидерам за помощью в восстановлении разрушенных стихией исторических памятников. Россия выбрала дворец, построенный в первой половине XVIII века для аристократической семьи Ардингелли в центре Аквилы, а также церковь начала XIV века. От последней осталась лишь алтарная часть. Всего российская сторона выделила Аквиле €9 млн, из которых 7,2 млн пошли на восстановление дворца и 1,8 млн — на церковь.

Как здесь отмечают, Россия стала первой страной, которая полностью выполнила обещание. Итальянская сторона, занимавшаяся осуществлением работ, пунктуально отчитывалась за потраченные средства.

Активная фаза восстановительных работ началась в 2014 году и, планируется, что основная их часть будет закончена к 2021-2022 году. К нынешнему моменту на ликвидацию последствий землетрясения потрачено €18 млрд