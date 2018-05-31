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В Москве и других городах России от сильного ветра пострадали почти 60 человек, один погиб
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В Москве и других городах России от сильного ветра пострадали почти 60 человек, один погиб 

ТАСС 26 минут назад
Фото: Мир24
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Почти 60 человек пострадали в результате сильного ветра в Москве и нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, один погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы", — сказал источник. 33 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.
Всего под воздействие сильного ветра накануне попало 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва.
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