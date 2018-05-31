В Москве и других городах России от сильного ветра пострадали почти 60 человек, один погиб

МОСКВА , 31 мая. / ТАСС /. Почти 60 человек пострадали в результате сильного ветра в Москве и нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, один погиб. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Погиб один человек, еще 57 пострадали, в их числе восемь детей. 24 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы", — сказал источник. 33 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Всего под воздействие сильного ветра накануне попало 19 регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, в том числе Москва.