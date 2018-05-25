Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы

На севере столицы загорелся ангар, в котором находился автосервис, возгорание оперативно ликвидировали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Москве

«24 мая в 23:25 поступило сообщение о возгорании в ангаре на площади 100 квадратных метров на севере Москвы. Принятыми мерами возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что возгорание произошло по адресу: улица Вагоноремонтная, дом 6, строение 1.