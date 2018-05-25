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Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы
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Пожар произошел в автосервисе на севере Москвы 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
На севере столицы загорелся ангар, в котором находился автосервис, возгорание оперативно ликвидировали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ по Москве.
«24 мая в 23:25 поступило сообщение о возгорании в ангаре на площади 100 квадратных метров на севере Москвы. Принятыми мерами возгорание ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возгорание произошло по адресу: улица Вагоноремонтная, дом 6, строение 1.
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