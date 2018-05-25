В Саратовской области дотла сгорел жилой дом: эвакуировано 10 человек

Пожар произошел в трехквартирном деревянном доме в Саратовском районе.

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Саратовской области, чрезвычайно происшествие произошло 24 мая в полседьмого вечера на улице Первомайской в поселке Красный Октябрь

На место пожара оперативно прибыли пять пожарных машин и 12 огнеборцев, которые начали борьбу с возгоранием на площади 200 квадратных метров.

В результате пожара было эвакуировано 10 человек, которые затем были размещены у родственников. По словам очевидцев, одного из жильцов доставили в лечебное учреждение. Предположительно, по причине отравления продуктами горения и угарным газом.