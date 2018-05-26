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Не менее 19 человек погибли в результате сильных дождей на Шри-Ланке
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Не менее 19 человек погибли в результате сильных дождей на Шри-Ланке 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
По меньшей мере 19 человек погибли на Шри-Ланке из-за муссонных дождей. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Центра по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Как отмечается, стихия затронула в общей сложности 128 тыс. человек.
По последним данным, из-за ливней, сопровождающихся шквальным ветром, повреждено или подтоплено более 4 тыс. домов, свыше 50 тыс. человек были эвакуированы в менее опасные районы.
Ранее сообщалось, что более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии.
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