Не менее 19 человек погибли в результате сильных дождей на Шри-Ланке

По меньшей мере 19 человек погибли на Шри-Ланке из-за муссонных дождей. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Центра по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как отмечается, стихия затронула в общей сложности 128 тыс. человек. По последним данным, из-за ливней, сопровождающихся шквальным ветром, повреждено или подтоплено более 4 тыс. домов, свыше 50 тыс. человек были эвакуированы в менее опасные районы. Ранее сообщалось, что более 70 человек погибли в результате урагана с ливнем в Индии