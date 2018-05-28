Ещё
Число погибших из-за ливней на Шри-Ланке возросло до 23
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число погибших из-за ливней на Шри-Ланке возросло до 23 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Число погибших в результате ливней и шторма на Шри-Ланке увеличилось до 23 человек, около 75 тысяч человек были эвакуированы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
По данным агентства, из-за непогоды более четырех тысяч зданий пострадали или были полностью разрушены. Частично затоплены дороги, из-за чего в некоторых школах отменены занятия.
Местные власти выпустили новое предупреждение для некоторых регионов в южной, южно-центральной и центральной частей страны, в том числе для популярных в сезон у туристов городов Калутара и Галле в связи с прогнозами о продолжении шторма.
"Люди, проживающие в зонах красного уровня опасности, будут эвакуированы в безопасные места. Они будут оставаться там, пока уровень опасности не снизится", — цитирует агентство представителя центра Прадипа Кодиппили (Pradeep Kodippili).
На Шри-Ланке начался ежегодный период муссонных дождей. По последним данным метеорологических служб страны, количество осадков в некоторых районах может превысить 50 миллиметров.
РИА Новости: последние новости
Авиаэксперт объяснил, почему нельзя верить выводам следствия по МH17 На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,7 Двух мужчин в Геленджике унесло в море на надувном матрасе
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей67
Уничтожен за 17 секунд36
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде120
Создан гибрид курицы и человека50
Цены вырастут вместе с НДС63
Видео
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:15
Панин устроил провокацию на празднике дочери
Шоу-бизнес
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
01:12
Главе кемеровского МЧС предъявили обвинение
Происшествия Пожары
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
01:27
В Роскосмосе пройдут увольнения
Наука Наука и техника
01:47
Джонни Депп сходил посмотреть на Ленина
Шоу-бизнес
00:24
Пожар на алмазной фабрике в Якутии потушен
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение