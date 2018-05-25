Спасатели тушат пожар площадью 600 кв. м на складе в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Склад с деревянными изделиями для сауны загорелся в пятницу утром во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, пожар локализован на площади 600 кв. м. Об этом сообщили в городском главке МЧС.
"25 мая в 05:01 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Нефтяная дорога, дом 1В. Происходило горение деревянных изделий для сауны в одноэтажном металлическом складском здании размером 40х40 метров. Площадь горения — 600 квадратных метров. Сейчас пожар локализован", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено 10 единиц техники и 47 человек, добавили в пресс-службе.