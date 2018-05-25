Град и ливни уничтожили практически все посевы в Правобережном районе Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ , 25 мая. / ТАСС /. Посевы на площади 1100 га в Правобережном районе Северной Осетии уничтожены градом с ливнями. Как сообщили ТАСС в минсельхоз республики, общая площадь засеянных полей составляла 1400 га.

"Уничтожены практически все сельхозугодия — 1100 га из 1400. Ударам стихии подверглись посевы кукурузы на зерно, сумма предварительного ущерба, нанесенного посевам, составила 36 млн рублей", — сказал собеседник агентства.

Сейчас в селении Цалык Правобережного района действует режим ЧС из-за 47 подтопленных ливневыми дождями домов.

По информации синоптиков, в ближайшие часы в республике вновь ожидаются ливни с градом. На реках возможен подъем уровня воды, в горах вероятны сели.