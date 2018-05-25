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При взрыве в канадском ресторане пострадали 15 человек
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При взрыве в канадском ресторане пострадали 15 человек
Lenta.ru
1 час назад
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Lenta.ru
Взрыв прогремел в одном из ресторанов канадского города Миссиссога. Пострадали около 15 человек, троих доставили в больницу с серьезными травмами, сообщает медицинская служба района Пил в своем Twitter.
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