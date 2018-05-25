При взрыве в канадском ресторане пострадали 15 человек

Взрыв прогремел в одном из ресторанов канадского города Миссиссога. Пострадали около 15 человек, троих доставили в больницу с серьезными травмами, сообщает медицинская служба района Пил в своем Twitter.