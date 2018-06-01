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Жителям Якутии вернули электричество после урагана
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Жителям Якутии вернули электричество после урагана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Жителям Якутии, электроснабжение которых было нарушено из-за штормового ветра в начале недели, восстановили подачу электроэнергии, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону.
Как сообщает МЧС, вечером 28 мая из-за срабатывания автоматики на Якутской ГРЭС-2 на территории республики произошло нарушение электроснабжения. Из-за ветра, скорость которого достигала 23 метров в секунду, произошло вторичное аварийное отключение электроэнергии.
"По состоянию на 1 июня 2018 года все потребители запитаны по постоянной схеме. Жалоб от населения не поступало", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что электроснабжение было нарушено у 50 тысяч потребителей города Якутска и нескольких районов.
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