Жителям Якутии вернули электричество после урагана

ХАБАРОВСК , 1 июн — РИА Новости . Жителям Якутии , электроснабжение которых было нарушено из-за штормового ветра в начале недели, восстановили подачу электроэнергии, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону.

Как сообщает МЧС, вечером 28 мая из-за срабатывания автоматики на Якутской ГРЭС-2 на территории республики произошло нарушение электроснабжения. Из-за ветра, скорость которого достигала 23 метров в секунду, произошло вторичное аварийное отключение электроэнергии.

"По состоянию на 1 июня 2018 года все потребители запитаны по постоянной схеме. Жалоб от населения не поступало", — говорится в сообщении.