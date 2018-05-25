В Атлантике начался сезон ураганов 

Субтропический шторм «Альберто» стал первым в сезоне ураганов в Атлантике в 2018 году. По прогнозу метеорологов, интенсивность сезона в 2018 году будет средней или немного выше средней». Ураган может принести сильные дожди во Флориду, на побережье Мексиканского залива, Кубу и полуостров Юкатан.
Сезон ураганов в Атлантике, как правило, начинается в начале лета и длится до первой декады ноября, максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября. Ожидается 10-16 тропических штормов, сообщает «Интерфакс».