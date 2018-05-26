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«Альберто» открыл сезон ураганов в Атлантике
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«Альберто» открыл сезон ураганов в Атлантике 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
К побережью Мексиканского залива движется первый в этом сезоне субтропический шторм «Альберто». Сейчас гигантский вихрь, несущий дожди и сильнейший ветер Мексике, США и Кубе, перемещается по северо‐западной части Карибского моря, сообщил Twitter Национального центра США по слежению за ураганами.
По данным синоптиков, мощные ливни могут обрушиться на полуостров Юкатан, западную часть Кубы, американский штат Флорида уже в грядущие выходные.
В настоящее время скорость движения шторма составляет примерно 64 километров в час. Это — не очень высокая скорость для подобных атмосферных образований.
Tropical-storm-force winds and hazardous storm surge are possible along portions of the central and eastern U. S. Gulf Coast beginning on Sunday, including areas well east of the center of #Alberto. For more information, go to https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/c241xRocnT
— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 25 мая 2018 г.
22 мая на столицу Казахстана обрушился сильный ураган. Скорость ветра достигала 21 метров в секунду. Около десяти человек обратились за медицинской помощью. В социальных сетях фото и видео последствий стихии. Самое интересное собрал «360».
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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