«Альберто» открыл сезон ураганов в Атлантике

США и К побережью Мексиканского залива движется первый в этом сезоне субтропический шторм «Альберто». Сейчас гигантский вихрь, несущий дожди и сильнейший ветер Мексике Кубе , перемещается по северо‐западной части Карибского моря, сообщил Twitter Национального центра США по слежению за ураганами.

По данным синоптиков, мощные ливни могут обрушиться на полуостров Юкатан , западную часть Кубы, американский штат Флорида уже в грядущие выходные.

В настоящее время скорость движения шторма составляет примерно 64 километров в час. Это — не очень высокая скорость для подобных атмосферных образований.

Tropical-storm-force winds and hazardous storm surge are possible along portions of the central and eastern U. S. Gulf Coast beginning on Sunday, including areas well east of the center of #Alberto. For more information, go to https://t.co/tW4KeGdBFb and https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/c241xRocnT

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 25 мая 2018 г.