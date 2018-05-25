Дождь с мокрым снегом, грозы, усиление ветра: в Приангарье ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По сообщению метеорологов 25 — 26 мая в западных,

центральных, южных, верхнеленских районах ожидается усиление западного,

северо-западного ветра до 13-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого

снега, местами сильные осадки, грозы. 25 мая в Качугском районе сохранится чрезвычайная V класса пожароопасность лесов.

предосторожности: ограничить выход из зданий, закрывать окна во время

сильного ветра, избегать нахождения под деревьями или плохо

закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с неустойчивой кровлей. При усилении ветра важно взять под особый контроль

детей и не оставлять их без присмотра, а также быть готовым к отключению электроэнергии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — «101».