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Дождь с мокрым снегом, грозы, усиление ветра: в Приангарье ожидаются неблагоприятные метеоусловия
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Дождь с мокрым снегом, грозы, усиление ветра: в Приангарье ожидаются неблагоприятные метеоусловия 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По сообщению метеорологов 25 — 26 мая в западных,
центральных, южных, верхнеленских районах ожидается усиление западного,
северо-западного ветра до 13-18 м/с, осадки в виде дождя и мокрого
снега, местами сильные осадки, грозы. 25 мая в Качугском районе сохранится чрезвычайная V класса пожароопасность лесов.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области рекомендует жителям соблюдать все необходимые меры
предосторожности: ограничить выход из зданий, закрывать окна во время
сильного ветра, избегать нахождения под деревьями или плохо
закрепленными уличными конструкциями, рекламными щитами и строениями с  неустойчивой кровлей. При усилении ветра важно взять под особый контроль
детей и не оставлять их без присмотра, а также быть готовым к  отключению электроэнергии.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь на единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России — «101».
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