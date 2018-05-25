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Самолет Boeing 737 компании Qantas совершил экстренную посадку в Окленде
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Самолет Boeing 737 компании Qantas совершил экстренную посадку в Окленде 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ТАСС, 24 мая. Самолет Boeing 737 австралийской авиакомпании Qantas, вылетевший в четверг из Окленда в Сидней, примерно через 20 минут после взлета вернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту отправления. Об этом сообщило Новозеландское радио.
Как объявил официальный представитель аэропорта, причиной инцидента стало задымление в салоне самолета, которое, согласно предварительной информации, произошло из-за неисправности одной из печек для разогрева пищи.
Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Qantas планирует отправить пассажиров в Сидней рейсами, которые будут выполнены в течение ближайших суток.
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