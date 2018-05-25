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Трассу Петропавловск-Камчатский — Мильково заасфальтируют к 2020 году
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Трассу Петропавловск-Камчатский — Мильково заасфальтируют к 2020 году 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Кам 24
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая. /ТАСС/ Трассу, соединяющая Петропавловск-Камчатский и село Мильково в центре Камчатского полуострова, полностью заасфальтируют к 2020 году. В этом году планируется сдать еще 11 км дороги, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
"Ежегодно сдается от 10 до 20 километров дороги в асфальтовом исполнении. В сентябре будут введены в эксплуатацию еще 11 километров, в следующем — 22 километра, на которых сейчас также работает подрядчик. Провести аукцион на реконструкцию последних 28 километров планируется в ближайшее время. В 2020 году вся дорога от Петропавловска-Камчатского до Мильково станет асфальтированной", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря.
В этом году планируется сдать отрезок дороги со 171 по 181 километр. Сейчас на объектах работают 160 человек и 40 единиц техники. Подрядчик проводит капитальный ремонт пяти мостовых сооружений и отсыпает дорожную подушку. Вдоль трассы смонтированы асфальтобетонные заводы, которые запустят в июле, и дробильно-сортировочные комплексы.
Протяженность трассы от Петропавловска-Камчатского до Мильково — 309 километров. Реконструкция трассы ведется за счет софинансирования из федерального бюджета. По итогам визита на Камчатку руководителя Федерального дорожного агентства министерства транспорта РФ Романа Старовойта в апреле было принято решение о выделении дополнительных средств для окончания работ на этой трассе.
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