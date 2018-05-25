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Шесть человек погибли в результате взрыва автомобиля в ливийском Бенгази
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Шесть человек погибли в результате взрыва автомобиля в ливийском Бенгази 

Пятый канал 57 минут назад
Фото: Пятый канал
В восточноливийском городе Бенгази в пятницу вечером взорвался заминированный автомобиль, передает РИА Новости.
#Benghazi explosion _6 PPL Killed 12 wounded #Libya #Tripoli #Benghazi#طرابلس #بنغازي #ليبيا pic.twitter.com/OazGfonCq3
— αнмє∂ αℓωεяғαℓℓι ♉️ (@shaampa) 25 мая 2018 г.
Обстоятельства произошедшего уточняются. На кадрах с места происшествия видно, что все произошло на улице Джамала Абдель Насера, рядом с парком Кашафа в центре города. Рядом с этим местом также находится крупный ресторан. Пострадали несколько автомобилей. Они уничножены полностью огнем.
Отмечается, что с начала года это уже третий взрыв. По некоторым данным, среди погибших может быть ребенок.
Images showing the explosion which took place in #Benghazi. At least 6 people reported killed including a child. This is the 3rd explosion in Benghazi this year alone. #Libya pic.twitter.com/gP1vFrDxVX
— Nadia Ramadan (@NadiaR_LY) 25 мая 2018 г.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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