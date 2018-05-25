Взрыв автомобиля в Ливии унес жизни шести человек

Заминированный автомобиль взлетел на воздух в ливийском Бенгази. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате случившегося погибли шесть человек. Еще 20 получили ранения.

Другие подробности трагедии пока не приводятся.