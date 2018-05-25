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Взрыв автомобиля в Ливии унес жизни шести человек
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Взрыв автомобиля в Ливии унес жизни шести человек
Российская Газета
58 минут назад
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Вечерняя Москва
Заминированный автомобиль взлетел на воздух в ливийском Бенгази. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате случившегося погибли шесть человек. Еще 20 получили ранения.
Другие подробности трагедии пока не приводятся.
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