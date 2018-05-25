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В Кыргызстане с начала года в пожарах погибло 30 человек
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В Кыргызстане с начала года в пожарах погибло 30 человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бишкек, 24 мая /Синьхуа/ — С начала года в Кыргызстане в пожарах погибло 30 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Калыс Ахматов.
Всего за 4 месяца текущего года по республике произошло 1 тыс. 130 пожаров, что на 176 фактов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Основными причинами пожаров являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение и детская шалость с огнем. —0—
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