В Кыргызстане с начала года в пожарах погибло 30 человек

Бишкек , 24 мая / Синьхуа / — С начала года в Кыргызстане в пожарах погибло 30 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сегодня на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Калыс Ахматов. Всего за 4 месяца текущего года по республике произошло 1 тыс. 130 пожаров, что на 176 фактов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основными причинами пожаров являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение и детская шалость с огнем. —0—