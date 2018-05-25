Синдзо Абэ мечтает об участии сборных России и Японии финале ЧМ-2018

Премьер-министр Японии признался, что мечтает об участии своей национальной сборной и команды России в финале Чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Вот уже совсем скоро в Россию приедет японская национальная сборная для участия в Чемпионате мира по футболу. Давайте представим, что, может быть, Samurai Blue (неофициальное название сборной Японии. — RNS), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты меня посещают сейчас, я заразился каким-то странным оптимизмом. Возможно, это из-за большой разницы во времени с Японией», — сказал Абэ

«Давайте помечтаем. Каким же будет мир, когда Япония и Россия смогут установить между собой постоянную стабильность? Я думаю, мы обязательно создадим в этом уголке Земли оплот мира», — отметил премьер-министр Японии.

Чемпионат мира по футболу состоится в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля этого года.