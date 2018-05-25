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Синдзо Абэ мечтает об участии сборных России и Японии финале ЧМ-2018
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Синдзо Абэ мечтает об участии сборных России и Японии финале ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Диалог
Премьер-министр Японии признался, что мечтает об участии своей национальной сборной и команды России в финале Чемпионата мира по футболу. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
«Вот уже совсем скоро в Россию приедет японская национальная сборная для участия в Чемпионате мира по футболу. Давайте представим, что, может быть, Samurai Blue (неофициальное название сборной Японии. — RNS), одержав победу во всех предшествующих матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты меня посещают сейчас, я заразился каким-то странным оптимизмом. Возможно, это из-за большой разницы во времени с Японией», — сказал Абэ.
После этого, обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МВФ Кристин Лагард, он сказал, что для этого Франции придется проиграть Японии в полуфинале первенства.
«Давайте помечтаем. Каким же будет мир, когда Япония и Россия смогут установить между собой постоянную стабильность? Я думаю, мы обязательно создадим в этом уголке Земли оплот мира», — отметил премьер-министр Японии.
Чемпионат мира по футболу состоится в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля этого года.
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