Тушат пожар несколько часов: въезд в Челябинск со стороны М-5 окутало дымом 

В пригороде Челябинска со стороны трассы М-5 возник крупный природный пожар.
Горит возле Фёдоровки, всё в дыму. Рядом заправки, — рассказывают очевидцы.
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что началось возгорание сухой травы.
— Информация поступила в 17:37. До сих пор на месте находятся четыре автоцистерны. Угрозы населению и объектам нет, — подчеркнули в МЧС.
Пожар на Уфимском тракте
На данный момент площадь пожара составила шесть гектаров.
По информации ГУ МЧС, движение на въезде в город не перекрывалось, но для обеспечения безопасности на месте дежурил экипаж ДПС.
На месте дежурил экипаж ДПС