Тушат пожар несколько часов: въезд в Челябинск со стороны М-5 окутало дымом

В пригороде Челябинска со стороны трассы М-5 возник крупный природный пожар.

Горит возле Фёдоровки, всё в дыму. Рядом заправки, — рассказывают очевидцы.

— Информация поступила в 17:37. До сих пор на месте находятся четыре автоцистерны. Угрозы населению и объектам нет, — подчеркнули в МЧС.

Пожар на Уфимском тракте

На данный момент площадь пожара составила шесть гектаров.

По информации ГУ МЧС, движение на въезде в город не перекрывалось, но для обеспечения безопасности на месте дежурил экипаж ДПС

На месте дежурил экипаж ДПС