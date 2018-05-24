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Тушат пожар несколько часов: въезд в Челябинск со стороны М-5 окутало дымом
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Тушат пожар несколько часов: въезд в Челябинск со стороны М-5 окутало дымом 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В пригороде Челябинска со стороны трассы М-5 возник крупный природный пожар.
Горит возле Фёдоровки, всё в дыму. Рядом заправки, — рассказывают очевидцы.
В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что началось возгорание сухой травы.
— Информация поступила в 17:37. До сих пор на месте находятся четыре автоцистерны. Угрозы населению и объектам нет, — подчеркнули в МЧС.
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На данный момент площадь пожара составила шесть гектаров.
По информации ГУ МЧС, движение на въезде в город не перекрывалось, но для обеспечения безопасности на месте дежурил экипаж ДПС.
На месте дежурил экипаж ДПС
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