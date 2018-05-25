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Порядка 40 человек пропали без вести из-за шторма в Йемене
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Порядка 40 человек пропали без вести из-за шторма в Йемене 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Не менее 40 человек считаются пропавшими без вести в результате сильного тропического шторма «Меркуну», обрушившегося на йеменский остров Сокотра, что примерно в 350 км к югу от Аравийского полуострова. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.
По информации агентства, среди них — граждане Йемена, Индии и Судана.
В результате стихии порядка 230 семей пришлось переселить в центры временного содержания. Потоки воды наводнили улицы Сокотры, смыли тысячи редких видов растений и животных. Линии электропередач и связи были также повреждены, а многие дороги и дома разрушены. На данный момент шторм движется в сторону Омана.
Как добавляет AP, спустя некоторое время в Йемен прибыла гуманитарная помощь из Саудовской Аравии и ОАЭ.
Архипелаг Сокотра обладает уникальной флорой и фауной, многих из встречающихся здесь видов растений и животных нет больше нигде в мире.
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