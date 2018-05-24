Из-за тропического циклона в Йемене погибли 18 человек

Кувейт , 24 мая / Синьхуа / — По сообщению из Адена , правительство Йемена сегодня заявило, что тропический циклон «Мекуну» обрушился на йеменский остров Сокотра в Индийском океане, вызвав паводок и сель в горах. Местный чиновник заявил, что как минимум 18 человек погибло.

Чиновник местного правительства анонимно заявил журналистам Синьхуа, что тропический циклон уже привел к гибели 18 человек на острове, более 200 семей были вынуждены эвакуироваться. Кроме этого, из-за циклона также затонули 4 судна, многие автомобили были смыты паводком, связь с большей частью острова прервана. —0—