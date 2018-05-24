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Апокалипсис сегодня. Сильный ураган обрушился на Тюмень
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Апокалипсис сегодня. Сильный ураган обрушился на Тюмень 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Тюмени мощный ураган нанес городу массовые разрушения. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых видны последствия природной стихии.
Источник фото: «ВКонтакте»
Опрокинутые деревья оборвали провода, с домов сорвало крыши, обвалились кирпичные стены, повреждения получили автомобили и рекламные конструкции. Половина города лишилась электричества.
«Опять апокалипсис какой-то», «Большая авария и свет появится не раньше 20:00», — жалуются тюменцы в соцсетях.
23 мая в Ямало‐Ненецком автономном округе сильный ветер повредил прогулочную веранду и забор из железных листов на территории детсада «Буратино». Облицовка крыльца местного храма также была отломлена.
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