Апокалипсис сегодня. Сильный ураган обрушился на Тюмень

В Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых видны последствия природной стихии.

Источник фото: «ВКонтакте»

Опрокинутые деревья оборвали провода, с домов сорвало крыши, обвалились кирпичные стены, повреждения получили автомобили и рекламные конструкции. Половина города лишилась электричества.

«Опять апокалипсис какой-то», «Большая авария и свет появится не раньше 20:00», — жалуются тюменцы в соцсетях.

23 мая в Ямало‐Ненецком автономном округе сильный ветер повредил прогулочную веранду и забор из железных листов на территории детсада «Буратино». Облицовка крыльца местного храма также была отломлена.