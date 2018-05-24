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В Подмосковье снижается количество чрезвычайных ситуаций и происшествий
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В Подмосковье снижается количество чрезвычайных ситуаций и происшествий 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий в Московской области сократилось в 2018 году. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, выступая в четверг в ходе заседания правительства в Московской областной думе.
"В текущем году нам удалось улучшить все оперативные показатели, положительную тенденцию мы продолжаем", — сказал начальник регионального главка.
По словам Полетыкина, с начала 2018 года на территории Подмосковья произошло более 4,1 тыс. происшествий. «С начала года произошло 4125 происшествий, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,9 тыс.)», — отметил он.
По данным областного ГУ МЧС России, в 2017 году в регионе произошло более 13 тыс. чрезвычайных ситуаций, что значительно меньше, чем в 2016 году.
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