В Подмосковье снижается количество чрезвычайных ситуаций и происшествий

МОСКВА , 24 мая. / ТАСС /. Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий в Московской области сократилось в 2018 году. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин, выступая в четверг в ходе заседания правительства в Московской областной думе.

"В текущем году нам удалось улучшить все оперативные показатели, положительную тенденцию мы продолжаем", — сказал начальник регионального главка.

По словам Полетыкина, с начала 2018 года на территории Подмосковья произошло более 4,1 тыс. происшествий. «С начала года произошло 4125 происшествий, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (4,9 тыс.)», — отметил он.

По данным областного ГУ МЧС России, в 2017 году в регионе произошло более 13 тыс. чрезвычайных ситуаций, что значительно меньше, чем в 2016 году.