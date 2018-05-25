Ещё
МЧС отчиталось о сокращении числа происшествий в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС отчиталось о сокращении числа происшествий в Подмосковье 

ТВ Центр 34 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области сообщило, что за два года количество происшествий в Подмосковье снизилось на 19 процентов. Об этом пишет РИА «Новости».
"Если в 2015 их число составляло больше 16 тысяч, в 2016 — 15,3 тысячи, в 2017 — 13 тысяч", — отметили в ведомстве, добавив, что снижается также число погибших и пострадавших.
Уточняется, что количество техногенных происшествий снизилось на 6 процентов. Всего же в 2017 году МЧС провело около восьми тысяч надзорно-профилактических мероприятий. При этом в сообщении ведомства отмечается, что на территории Московской области в настоящий момент действуют 95 объектов защиты.
ТВ Центр: последние новости
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Домодедово из-за поломки В июне откроется новый 200-километровый участок трассы Москва - Санкт-Петербург Жертвами взрыва в Кандагаре стали 16 человек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил об угрозе кризиса, которого ещё не видел мир427
Россия потребовала от Британии извинений126
Путин пообещал защитить Европу129
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах98
Путин высказался о дальнейшем президентстве45
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:29
Вайнштейн сдается: ему грозит пожизненное
Шоу-бизнес Статьи
00:44
Шнуров развелся
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение