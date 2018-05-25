МЧС отчиталось о сокращении числа происшествий в Подмосковье

"Если в 2015 их число составляло больше 16 тысяч, в 2016 — 15,3 тысячи, в 2017 — 13 тысяч", — отметили в ведомстве, добавив, что снижается также число погибших и пострадавших.

Уточняется, что количество техногенных происшествий снизилось на 6 процентов. Всего же в 2017 году МЧС провело около восьми тысяч надзорно-профилактических мероприятий. При этом в сообщении ведомства отмечается, что на территории Московской области в настоящий момент действуют 95 объектов защиты.