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В тюменском дачном поселке во время грозы взорвалась подстанция
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В тюменском дачном поселке во время грозы взорвалась подстанция 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В ДНТ «Автотранспортник» на подстанции произошло короткое замыкание. Из-за чего жители дачного товарищества остались без электричества. Очевидцы сообщают, что видели, как она взорвалась. На место выехали сотрудники МЧС. — Вызов поступил в 15:37. Произошло короткое замыкание без возгорания. На месте работали три сотрудника МЧС и одна спецмашина, — сообщили в ведомстве. Вероятно, причиной сбоя работы подстанции могла стать гроза, которая в этом время пришла в Тюмень. Точную причину замыкания назовут специалисты МЧС после расследования обстоятельств произошедшего. Перебои с электричеством сегодня происходили в разных районах Тюмени. Прогнозы синоптиков о сильном ветре и дожде сегодня сбылись. О том, как тюменцы пережили капризы природы читайте в нашей хронике.
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