В тюменском дачном поселке во время грозы взорвалась подстанция

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Видео с песчаной бурей в Тюмени за несколько часов набрало тысячи просмотров в интернете

На совещании в правительстве МЧС отчитали за поздние сообщения с предупреждением об урагане

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