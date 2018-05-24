В тюменском дачном поселке во время грозы взорвалась подстанция 

В ДНТ «Автотранспортник» на подстанции произошло короткое замыкание. Из-за чего жители дачного товарищества остались без электричества. Очевидцы сообщают, что видели, как она взорвалась. На место выехали сотрудники МЧС. — Вызов поступил в 15:37. Произошло короткое замыкание без возгорания. На месте работали три сотрудника МЧС и одна спецмашина, — сообщили в ведомстве. Вероятно, причиной сбоя работы подстанции могла стать гроза, которая в этом время пришла в Тюмень. Точную причину замыкания назовут специалисты МЧС после расследования обстоятельств произошедшего. Перебои с электричеством сегодня происходили в разных районах Тюмени. Прогнозы синоптиков о сильном ветре и дожде сегодня сбылись. О том, как тюменцы пережили капризы природы читайте в нашей хронике.