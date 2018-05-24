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Река Томь скоро затопит Новокузнецк
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Река Томь скоро затопит Новокузнецк 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жителей Новокузнецка предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Так в результате продолжительных дождей уровень воды в реке Томь приближается к критической отметке. В частности за сутки вода поднялась до 537 сантиметров. При этом по словам сотрудников кемеровского Гидрометеоцентра выпало небывалое количество осадков.
В итоге подтопленными могут оказаться прибрежные участки шестого километра, Вертолетной площадки, территориального управления Абагур, разъезда Абагуровского, Форштадта, поселка Кульяновка, а также территориального управления Притомский и дороги на Карлык, сообщает «СибДепо». Жителям, которые проживающих в зоне возможного подтопления, специалисты посоветовали быть готовым к худшему развитию событий. Иметь при себе документы, теплую одежду и запас продовольствия.
Напомним, что нынешней весной из-за паводка в Алтайском крае ушли в зоне подтопления оказались более двух десятков населенных пунктов и 247 приусадебных участка. В начале апреля сообщалось что в нескольких районах края дорожники начали восстановительные работы дорог и мостов, разрушенных паводком.
Фото: pixabay.com.
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